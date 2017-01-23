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Дальнее зарубежье 23.01.2017 16:13

Оппозиция Сирии хочет видеть действие перемирия, без этого нет оптимизма по поводу встречи в Астане - член делегации

Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Астане настаивает на необходимости реального соблюдения перемирия в Сирии, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"То, что мы здесь присутствуем, и все стороны находятся здесь, говорит о серьезности подхода России (к переговорам - ИФ), но мы хотим видеть, как это (режим прекращения огня - ИФ) действует на земле, поэтому пока для нас все выглядит не очень оптимистично", - сказал телеканалу представитель оппозиции Яхья аль-Ариди.

"Если всерьез предпринимать усилия, чтобы эти переговоры привели к чему-то существенному, формальности не так важны, но мы не видели никаких признаков приверженности перемирию. В первую очередь, нужна ясность и согласие по этому вопросу", - подчеркнул он.

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Тэги: СИРИЯ, АСТАНА, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]