Оппозиция Сирии хочет видеть действие перемирия, без этого нет оптимизма по поводу встречи в Астане - член делегации

Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Астане настаивает на необходимости реального соблюдения перемирия в Сирии, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"То, что мы здесь присутствуем, и все стороны находятся здесь, говорит о серьезности подхода России (к переговорам - ИФ), но мы хотим видеть, как это (режим прекращения огня - ИФ) действует на земле, поэтому пока для нас все выглядит не очень оптимистично", - сказал телеканалу представитель оппозиции Яхья аль-Ариди.

"Если всерьез предпринимать усилия, чтобы эти переговоры привели к чему-то существенному, формальности не так важны, но мы не видели никаких признаков приверженности перемирию. В первую очередь, нужна ясность и согласие по этому вопросу", - подчеркнул он.