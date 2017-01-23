Объявление 2017 года в Азербайджане – Годом Исламской солидарности способствует сближению мусульманских стран – посол ИРИ в Баку

Иран считает, что объявление 2017 года в Азербайджане – Годом Исламской солидарности способствует сближению мусульманских стран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Инициатива президента Ильхама Алиева – это хороший посыл. Считаю, что это одна важнейших работ в этом регионе, которая нацелена на укрепление связей и развитие отношений между исламскими республиками»,- заявил Дж.Джахангирзаде журналистам в понедельник.

Он напомнил, что исламские страны сегодня столкнулись с такой бедой, как ИГ (ИГИЛ), войны в мусульманских странах способствуют ослаблению этих государств.

«Надеемся, что это поможет сближению исламских стран»,- отметил он.

Ф.Исазаде