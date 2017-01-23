Портрет Рахмона может украсить новую самую крупную купюру в Таджикистане

Предложение о выпуске денежной купюры достоинством в 1 тыс. сомони с изображением президента Эмомали Рахмона изучается рабочей группой при Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Душанбе председатель Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамшед Нурмахмадзода, рабочая группа состоит из представителей профильных ведомств республики.

"НБТ самостоятельно не решает такие вопросы, вопрос находится в компетенции правительство республики. НБТ принимает меры лишь после распоряжения и решения правительства республики", - пояснил Дж.Нурмахмадзода.

Глава НБТ напомнил, что самым большим денежным знаком в стране настоящее время является купюра достоинством в 500 сомони.

Ранее с предложением о выпуске купюры достоинством 1000 сомони с изображением Э.Рахмона выступил директор филиала государственной страховой компании "Таджиксугурт" в Шахринаве Шариф Каримов.

В статье Ш.Каримова, опубликованной в газете "Таджикистан", подчеркивалось, что именно благодаря Э.Рахмону во всем мире узнают республику и таджиков.

"Именно благодаря усилиям главы государства удалось остановить войну в Таджикистане, избежать голода, и вернуть беженцев на родину", - отметил Ш.Каримов.