Заседание рабочей группы по правовому статусу Каспия состоится 25 января в Баку - источник

Заседание специальной рабочей группы по разработке и подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в среду в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Заседание рабочей группы состоится 25 января в Баку на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийской пятерки», - отметил собеседник агентства.
По его словам, на заседании, наряду с вопросами разработки и подготовки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, также будут обсуждаться вопросы организация встречи глав МИД прикаспийских государств.
Ф.Исазаде
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