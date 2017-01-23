Заседание рабочей группы по правовому статусу Каспия состоится 25 января в Баку - источник

Заседание специальной рабочей группы по разработке и подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в среду в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Заседание рабочей группы состоится 25 января в Баку на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийской пятерки», - отметил собеседник агентства.

По его словам, на заседании, наряду с вопросами разработки и подготовки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, также будут обсуждаться вопросы организация встречи глав МИД прикаспийских государств.

Ф.Исазаде