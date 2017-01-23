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Внешняя политика 23.01.2017 15:22

Заседание рабочей группы по правовому статусу Каспия состоится 25 января в Баку - источник

Заседание специальной рабочей группы по разработке и подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в среду в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Заседание рабочей группы состоится 25 января в Баку на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийской пятерки», - отметил собеседник агентства.

По его словам, на заседании, наряду с вопросами разработки и подготовки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, также будут обсуждаться вопросы организация встречи глав МИД прикаспийских государств.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАСПИЙ, СТАТУС, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]