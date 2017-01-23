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Внешняя политика 23.01.2017 15:24

Президент ПАСЕ приветствует освобождение ряда представителей гражданского общества и журналистов в Азербайджане

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт приветствовал освобождение властями Азербайджана из мест заключения ряда представителей гражданского общества и журналистов.

«Представители гражданского общества и журналистов были освобождены в Азербайджане», - подчеркнул П.Аграмунт в понедельник на открытии зимней сессии ПАСЕ.

Президент ПАСЕ выразил сожаление боестолкновениями в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]