Президент ПАСЕ приветствует освобождение ряда представителей гражданского общества и журналистов в Азербайджане

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт приветствовал освобождение властями Азербайджана из мест заключения ряда представителей гражданского общества и журналистов.

«Представители гражданского общества и журналистов были освобождены в Азербайджане», - подчеркнул П.Аграмунт в понедельник на открытии зимней сессии ПАСЕ.

Президент ПАСЕ выразил сожаление боестолкновениями в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта.

Р.Бабаев