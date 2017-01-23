Азербайджан в 2016 году начал закупки хлопкоуборочных комбайнов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«ОАО «Агролизинг» в декабре 2016 года сдало в лизинг предпринимателям в Азербайджане на льготных условиях 75 хлопкоуборочных комбайнов», - сообщили в министерстве.

По данным министерства, производства хлопка в Азербайджане в 2016 году возросло в 2,5 раза до 87,2 тыс. тонн.

При этом в 2016 году Азербайджан экспортировал 14,612 тыс. тонн хлопка (рост за год на 11,1%) на сумму $24 млн 9 тыс. (рост на 24,3%).

А.Ахундов