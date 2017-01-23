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АПК 23.01.2017 15:31

Азербайджан в 2016 году начал закупки хлопкоуборочных комбайнов

Азербайджан в 2016 году начал закупки хлопкоуборочных комбайнов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«ОАО «Агролизинг» в декабре 2016 года сдало в лизинг предпринимателям в Азербайджане на льготных условиях 75 хлопкоуборочных комбайнов», - сообщили в министерстве.

По данным министерства, производства хлопка в Азербайджане в 2016 году возросло в 2,5 раза до 87,2 тыс. тонн.

При этом в 2016 году Азербайджан экспортировал 14,612 тыс. тонн хлопка (рост за год на 11,1%) на сумму $24 млн 9 тыс. (рост на 24,3%).

А.Ахундов

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Тэги: КОМБАЙНЫ, ХЛОПКОУБОРОЧНЫЕ, ЗАКПУКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]