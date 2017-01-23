В посольстве Венгрии в Баку будет открыта для граждан Книга скорби по погибшим студентам

В посольстве Венгрии в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби в связи с гибелью в результате аварии автобуса 16 студентов в итальянской Вероне.

«Книга соболезнований будет открыта в посольстве 25 и 26 января», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» посольстве Венгрии.

В связи с трагедией, в посольстве Венгрии в Баку вывешен траурный черный флаг.

Автобус, перевозивший студентов, попал в аварию в Вероне 21 января и загорелся. В результате ДТП погибли 16 человек.

Ф.Исазаде