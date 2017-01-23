Сирийские оппозиционеры обещают продолжить борьбу против Дамаска в случае провала переговоров в Астане - СМИ

В сирийской вооруженной оппозиции пригрозили продолжить борьбу против Дамаска в случае неудачи переговоров в Астане, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя оппозиционеров.

Более подробной информации о позиции противников сирийских властей пока не приводится.