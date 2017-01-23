Грузинская оппозиция обвиняет власти в предательстве интересов своих граждан

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" обвиняет грузинские власти в передаче российским спецслужбам персональных данных на вице-полковника в отставке Гиоргия Церцвадзе, задержанного 15 января на Украине по запросу Интерпола и подозреваемого в совершении убийства в 2003 году на территории РФ.
"Совершенно очевидно, что мы имеем дело с предательством и полным игнорированием интересов граждан действующими властями Иванишвили (экс-премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили - ИФ)", - заявил в понедельник на брифинге один из лидеров ЕНД Акакий Минашвили.
Он потребовал от Главной прокуратуры Грузии начать расследование передачи персональных данных по Г.Церцвадзе из Тбилиси в Москву.
Г.Цецвадзе был активным участником боевых действий в Абхазии и Южной Осетии. По некоторым данным, он принимал участие и в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии.
В свою очередь Главная прокуратура Грузии в понедельник распространила заявление, в котором отрицает контакты с каким-либо государством по поводу Г.Церцвадзе.
Депутат от парламентского большинства Захария Куцнашвили в отличие от представителей оппозиции считает, что в вопросе расследования совершения убийства грузинские власти должны сотрудничать со всеми иностранными государствами.
"Несмотря на то, что у нас разорваны дипломатические отношения с Россией, мы должны сотрудничать в отношении лиц, совершивших убийство. Участие в боевых действиях в Абхазии или Украине не может быть индульгенцией избежания наказания за совершенное преступление", - сказал З.Куцнашвили.
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