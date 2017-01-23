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Дальнее зарубежье 23.01.2017 17:04

Французский суд обязал регулятора ФРГ выплатить 60 млн евро за некачественные грудные импланты

Суд французского города Тулона обязал Немецкое общество технического контроля и надзора TUV Rheinland выплатить многомиллионные компенсации за некачественные силиконовые грудные импланты.

Поскольку TUV Rheinland сертифицировала некачественные силиконовые эндопротезы французского производителя Poly Implant Prothese (PIP), она должна выплатить каждой из 20 тыс. истиц в 14 странах по 3 тыс. евро, говорится в решении суда.

TUV Rheinland объявила, что подаст апелляцию, напомнив, что аналогичное решение того же тулонского суда по иску 1,7 тыс. пациенток было в 2015 году отменено вышестоящей инстанцией. Однако истицы отказались признать поражение, и, в свою очередь, подали апелляцию.

Обанкротившаяся еще в 2010 году компания PIP в течение многих лет вживляла женщинам грудные импланты, для изготовления которых использовался более дешевый промышленный силикон. Такая практика приводила к воспалениям и нанесла ущерб здоровью многих пациенток. Общее число пострадавших оценивается в 300 тыс., около четверти женщин впоследствии удалили эти импланты.

Основатель PIP Жан-Клод Ма в прошлом году был приговорен к тюремному заключению на четыре года и штрафу в размере 75 тыс. евро.

Ранее руководство TUV Rheinland заявляло, что на основании предоставленных производителем данных о продукции невозможно было выявить факт мошенничества.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ, МОШЕННИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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