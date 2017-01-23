Нефть дешевеет в понедельник, цена Brent опустилась до $55,1 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник на данных о рекордном за четыре года росте числа буровых установок в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 опустилась на $0,40 (0,72%) - до $55,09 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на $0,56 (1,05%) - до $52,66 за баррель.
Нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года, по данным Baker Hughes.
Общее число буровых достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.
Также нефтяной рынок продолжает оценивать объем сокращения добычи странами, подписавшими соответствующее соглашение. Так, в минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки.
Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на 2017 год с 1,5 млн б/с до 1,3 млн б/с.
Между тем в воскресенье нефтедобывающая госкорпорация Кувейта Kuwait Oil Co. сообщила об аварии на неназванном месторождении на юго-западе страны. В связи с этим был введен режим ЧС.
По словам представителей компании, утечки вредных газов в результате аварии обнаружено не было, и в настоящее время специалисты устраняют последствия и принимают меры по восстановлению добычи на месторождении. По последним данным, Кувейт добывает около 2,7 млн баррелей нефти в сутки.
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