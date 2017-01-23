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Регион 23.01.2017 18:31

В Тегеране не спешат давать оценку Трампу

Представитель иранского МИД Бахрам Гасеми заявил в понедельник, что Иран не готов давать оценку новому президенту США Дональду Трампу, передает в понедельник агентство АП.

"Еще слишком рано давать ему оценку и анализировать его комментарии, позицию и точку зрения", - приводит агентство его слова.

Д.Трамп официально вступил в должность президента США 20 января этого года.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]