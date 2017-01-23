В Тегеране не спешат давать оценку Трампу

Представитель иранского МИД Бахрам Гасеми заявил в понедельник, что Иран не готов давать оценку новому президенту США Дональду Трампу, передает в понедельник агентство АП.

"Еще слишком рано давать ему оценку и анализировать его комментарии, позицию и точку зрения", - приводит агентство его слова.

Д.Трамп официально вступил в должность президента США 20 января этого года.