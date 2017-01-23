В Баку просят международные организации надавить на Армению для возвращения тела азербайджанского солдата

Комитет по правам человека Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратился в международные организации, в том числе ОБСЕ, Совет Европы, Международный Комитет Красного Креста с просьбой содействовать в вопросе возвращения тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, удерживаемого Арменией.
«Комитет по правам человека призывает соответствующие международные организации усилить давление на руководство оккупационной Армении с целью возвращения Азербайджану тела солдата ВС Чингиза Гурбанова», - говорится в принятом комитетом обращении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Милли Меджлиса.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.
Р.Бабаев
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