В Баку просят международные организации надавить на Армению для возвращения тела азербайджанского солдата

Комитет по правам человека Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратился в международные организации, в том числе ОБСЕ, Совет Европы, Международный Комитет Красного Креста с просьбой содействовать в вопросе возвращения тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, удерживаемого Арменией.

«Комитет по правам человека призывает соответствующие международные организации усилить давление на руководство оккупационной Армении с целью возвращения Азербайджану тела солдата ВС Чингиза Гурбанова», - говорится в принятом комитетом обращении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Милли Меджлиса.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.

Р.Бабаев