Де Мистура назвал прекращение огня лишь первым шагом в сирийском урегулировании

Создание режима прекращения огня на всей территории Сирии станет лишь первым шагом урегулирования кризиса в этой стране, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, выступая на переговорах в Астане в понедельник.
"Утверждение действующего режима прекращения огня на всей территории Сирии является лишь первым шагом. Долгосрочное решение конфликта в Сирии может быть достигнуто не военными методами, но через политический процесс. Обе стороны переговоров должны принять это и отказаться от своих целей использовать военную силу", - сказал С.Де Мистура.
Текст его выступления распространен пресс-службой.
"Установление режима прекращения огня на всей территории Сирии поможет укрепить усилия международного сообщества на пути борьбы с террористическими группировками в этой стране", - отметил С.Де Мистура.
Спецпосланник отметил, что получил от генсека ООН инструкции быть "полезным и активным", и пообещал выполнить это поручение.
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