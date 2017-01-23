Де Мистура назвал прекращение огня лишь первым шагом в сирийском урегулировании

Создание режима прекращения огня на всей территории Сирии станет лишь первым шагом урегулирования кризиса в этой стране, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, выступая на переговорах в Астане в понедельник.

"Утверждение действующего режима прекращения огня на всей территории Сирии является лишь первым шагом. Долгосрочное решение конфликта в Сирии может быть достигнуто не военными методами, но через политический процесс. Обе стороны переговоров должны принять это и отказаться от своих целей использовать военную силу", - сказал С.Де Мистура.

Текст его выступления распространен пресс-службой.

"Установление режима прекращения огня на всей территории Сирии поможет укрепить усилия международного сообщества на пути борьбы с террористическими группировками в этой стране", - отметил С.Де Мистура.

Спецпосланник отметил, что получил от генсека ООН инструкции быть "полезным и активным", и пообещал выполнить это поручение.