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Дальнее зарубежье 23.01.2017 17:49

Де Мистура назвал прекращение огня лишь первым шагом в сирийском урегулировании

Создание режима прекращения огня на всей территории Сирии станет лишь первым шагом урегулирования кризиса в этой стране, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, выступая на переговорах в Астане в понедельник.

"Утверждение действующего режима прекращения огня на всей территории Сирии является лишь первым шагом. Долгосрочное решение конфликта в Сирии может быть достигнуто не военными методами, но через политический процесс. Обе стороны переговоров должны принять это и отказаться от своих целей использовать военную силу", - сказал С.Де Мистура.

Текст его выступления распространен пресс-службой.

"Установление режима прекращения огня на всей территории Сирии поможет укрепить усилия международного сообщества на пути борьбы с террористическими группировками в этой стране", - отметил С.Де Мистура.

Спецпосланник отметил, что получил от генсека ООН инструкции быть "полезным и активным", и пообещал выполнить это поручение.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, КРИЗИС, ШАГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]