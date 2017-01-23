Проправительственные силы в Йемене отбивают у хуситов порт Моха

Правительственные войска Йемена вошли в стратегически важный портовый город Моха на Красном море, сообщают в понедельник французские СМИ.

Поддержку войскам с воздуха оказывает авиация арабской коалиции.

В данный момент военные проводят зачистку города от повстанцев-хуситов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.