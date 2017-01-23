Протестующие европейские производители молока высыпали молочный порошок перед зданием Совета ЕС в Брюсселе

Акция протеста европейских производителей молока в понедельник в Брюсселе сопровождалась распылением в сторону здания Совета ЕС, в котором заседают министры сельского хозяйства Евросоюза, около тонны молочного порошка, повисшего белым облаком перед фасадом учреждения, передал телеканал RTBF.

Производители молока в очередной раз потребовали создания постоянного инструмента по управлению молочным кризисом в ЕС.

Протестующие заявили о слишком низких ценах на молоко по сравнению со стоимостью производства. Они также указали на проблемы со складированным молочным порошком, который планировали продать, когда цены на рынке вырастут.

"В прошлом году Европа складировала 4 млрд литров молока в виде порошка при поддержке государственных средств. Сегодня большая опасность заключается в том, что они (власти - ИФ) намереваются выставить этот молочный порошок на рынок, а это отразится на ценах на молоко, которые упадут", - заявил телеканалу представитель Европейского молочного союза Эрвин Шопжес.

В акции протеста, по данным RTBF, приняли участие около полусотни человек и десяток единиц сельскохозяйственной техники.