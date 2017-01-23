Более 60 военнослужащих, подозреваемых в участии в попытке госпереворота, предстанут перед судом Стамбула

Несколько десятков офицеров и военных предстанут в понедельник перед судом Стамбула за их предполагаемую роль в попытке госпереворота в стране в июле, передает агентство АП.

По его данным, речь идет о 28 офицерах и 34 рядовых, которые, предположительно, удерживали контроль над стамбульским аэропортом имени Сабихи Гёкчен в ночь попытки госпереворота.

Всех 62 человек обвиняют в преступлениях против государства и в случае признания вины, им грозит пожизненное заключение.

Некоторые подсудимые отрицают вменяемые им обвинения, утверждая, что были убеждены будто участвуют в учениях.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.