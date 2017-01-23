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Регион 23.01.2017 17:10

Более 60 военнослужащих, подозреваемых в участии в попытке госпереворота, предстанут перед судом Стамбула

Несколько десятков офицеров и военных предстанут в понедельник перед судом Стамбула за их предполагаемую роль в попытке госпереворота в стране в июле, передает агентство АП.

По его данным, речь идет о 28 офицерах и 34 рядовых, которые, предположительно, удерживали контроль над стамбульским аэропортом имени Сабихи Гёкчен в ночь попытки госпереворота.

Всех 62 человек обвиняют в преступлениях против государства и в случае признания вины, им грозит пожизненное заключение.

Некоторые подсудимые отрицают вменяемые им обвинения, утверждая, что были убеждены будто участвуют в учениях.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГОСПЕРЕВОРОТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]