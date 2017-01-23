Российская диаспора в Узбекистане превышает 1 млн человек - посол РФ

В Узбекистане одной из наиболее многочисленных на сегодня является российская диаспора, которая насчитывает более 1 миллиона человек, сообщил посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Диаспора представлена русским, татарским, башкирским, крымско-татарским и другими народами, отметил он в понедельник на научно-практической конференции по случаю 25-летия Республиканского интернационального культурного центра (Интерцентра).

"В Узбекистане под эгидой Интерцентра действуют 35 объединений российских соотечественников, которые, опираясь на многовековые узы дружбы населяющих наши государства народов, создают благоприятную почву для сохранения и развития добрососедских и братских взаимосвязей между Россией и Узбекистаном, которые в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений", - сказал дипломат.

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