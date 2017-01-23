Статус Нагорного Карабаха возможен только в рамках единого азербайджанского государства - президент Алиев

Будущий статус Нагорного Карабаха возможен только в рамках единого азербайджанского государства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Определение будущего статуса Нагорного Карабаха возможно только в рамках единого азербайджанского государства", - подчеркнул И.Алиев в понедельник на открытии нового военного городка в одной из воинских частей в поселке Пирякяшкюль Абшеронского района.

По словам главы государства, в этом заключается решение армяно-азербайджанского конфликта, и для руководства Армении будет лучше понять это как можно быстрее.

«Обеспечение территориальной целостности (Азербайджана - ИФ) и устранения факта оккупации являются основными аспектами решения этого конфликта. Еще раз повторяю, что для достижения этих целей мы должны стать еще мощнее, и поэтому мы создаем сильный Азербайджан», - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан строит свое свободное, независимое будущее. «Мы уже 25 лет является независимым государством, и хочу сказать, мы достигли этого за свой счет, не получив помощи ни от кого, как это делали другие страны. Необходимо открыто сказать, что Армения сегодня лишь формально существует в качестве независимого государства на мировой карте», - сказал глава государства.

По его словам, Армения является зависимым государством, не способным определять свое будущее. «К такой ситуации их привела оккупационная политика. Единственным выходом из создавшегося положения для них является восстановление связей с соседями. А для этого необходимо положить конец оккупации», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев