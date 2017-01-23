Орхан Байрамов назначен генсеком ASK

Генеральным секретарем Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) назначен Орхан Байрамов, отмечается в сообщении ASK.

"О.Байрамов с 2006 года работал в страховой сфере, затем возглавлял Ассоциацию страховщиков Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Членами ASK в настоящее время являются более 6 тыс. субъектов предпринимательства.

А.Ахундов