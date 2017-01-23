Вынужденные переселенцы в Азербайджане будут получать единое ежемесячное пособие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и лиц, приравниваемым к ним, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно указу, единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов начисляется с 1 января 2017 года вместо пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

Глава государства поручил кабинету министров установить порядок выплаты пособия и контингент, на который будет распространяться единое ежемесячное пособие.

Президент также поручил Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» в короткие сроки обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.