Вынужденные переселенцы в Азербайджане будут получать единое ежемесячное пособие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и лиц, приравниваемым к ним, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Согласно указу, единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов начисляется с 1 января 2017 года вместо пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.
Глава государства поручил кабинету министров установить порядок выплаты пособия и контингент, на который будет распространяться единое ежемесячное пособие.
Президент также поручил Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» в короткие сроки обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.
Статус Нагорного Карабаха возможен только в рамках единого азербайджанского государства - президент Алиев
В Баку просят международные организации надавить на Армению для возвращения тела азербайджанского солдата
Азербайджан и Совет сотрудничества стран Персидского залива проведут в 2017 году стратегический форум в Баку
Орхан Байрамов назначен генсеком ASK
Курс манат/доллар на 24 января - 1,8559 AZN/$1
Нефть дешевеет в понедельник, цена Brent опустилась до $55,1 за баррель
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Премьер Ирака распорядился проверить информацию о случаях нарушений прав человека при освобождении Мосула
Саудовская Аравия рассчитывает на потепление отношений с США
Штат Вирджиния нанесет первый удар администрации Трампа, считает бывший пресс-секретарь Клинтон
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии