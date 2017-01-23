Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9659 RUR   0.0307 GBR   2.2728 TRY   0.4871

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.42 Brent   55.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Социум 23.01.2017 18:53

Вынужденные переселенцы в Азербайджане будут получать единое ежемесячное пособие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и лиц, приравниваемым к ним, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно указу, единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов начисляется с 1 января 2017 года вместо пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

Глава государства поручил кабинету министров установить порядок выплаты пособия и контингент, на который будет распространяться единое ежемесячное пособие.

Президент также поручил Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» в короткие сроки обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, ПОСОБИЕ


Похожие новости


Экс-председатель ПА ОБСЕ озабочен нарушением прав азербайджанских вынужденных переселенцев

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]