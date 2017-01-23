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Дальнее зарубежье 23.01.2017 19:33

Штат Вирджиния нанесет первый удар администрации Трампа, считает бывший пресс-секретарь Клинтон

Джесси Фергюссон, бывший пресс-секретарь экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заявил, что штат Вирджиния станет "первым электоральным ударом" президенту Дональду Трампу и начнет оказывать сопротивление новой администрации.

"Выборы губернатора в Вирджинии - это первый реальный шанс, при котором наша демократия получит вес, и избиратели выразят свое мнение. А когда на губернаторских выборах говорят избиратели Вирджинии, это имеет значение", - цитирует слова Дж.Фергюссона американская газета "Хилл".

Дж.Фергюссон привел в качестве примера победу Тима Кейна на губернаторских выборах в Вирджинии в 2005 году, которая по его мнению стала "первой политической раной администрации Дж.Буша".

"Хилл" напоминает, что в этом году в Вирджинии помимо губернаторских выборов пройдут выборы вице-губернатора и генерального прокурора.

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Тэги: США, ВИРДЖИНИЯ, ТРАМП, МНЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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