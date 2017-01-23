Премьер Ирака распорядился проверить информацию о случаях нарушений прав человека при освобождении Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал распоряжение о расследовании случаев нарушений прав человека со стороны правительственных сил и ополченцев в ходе операции по освобождению Мосула от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ).

"В ходе расследования будут изучены случаи похищения детей, ненадлежащее обращение (с населением - ИФ) и насилие в отношении гражданского населения", - цитирует агентство АП слова Х.аль-Абади.

Иракский премьер обвинил в нарушениях "группы, порочащие доброе имя" иракских солдат, а также репутацию шиитских и суннитских военизированных формирований.

Распоряжение Х.аль-Абади появилось спустя несколько дней после того, как США потребовали от иракского правительства провести расследование в связи с появлением видеозаписи, на которой запечатлены кадры жестокого обращения и убийства трех человек, подозреваемых в связях с ИГ, в одном из освобожденных районов Мосула.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.