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Дальнее зарубежье 23.01.2017 20:16

Премьер Ирака распорядился проверить информацию о случаях нарушений прав человека при освобождении Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал распоряжение о расследовании случаев нарушений прав человека со стороны правительственных сил и ополченцев в ходе операции по освобождению Мосула от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ).

"В ходе расследования будут изучены случаи похищения детей, ненадлежащее обращение (с населением - ИФ) и насилие в отношении гражданского населения", - цитирует агентство АП слова Х.аль-Абади.

Иракский премьер обвинил в нарушениях "группы, порочащие доброе имя" иракских солдат, а также репутацию шиитских и суннитских военизированных формирований.

Распоряжение Х.аль-Абади появилось спустя несколько дней после того, как США потребовали от иракского правительства провести расследование в связи с появлением видеозаписи, на которой запечатлены кадры жестокого обращения и убийства трех человек, подозреваемых в связях с ИГ, в одном из освобожденных районов Мосула.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]