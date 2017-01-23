В Египет впервые с 2013 года прибыл с визитом представитель руководства палестинской группировки ХАМАС

Высокопоставленный чиновник палестинской группировки ХАМАС Исмаил Ханийе в понедельник прибыл в Египет на встречу с руководством египетской службы безопасности, сообщает в понедельник агентство АП со ссылкой на представителей ХАМАС.

Речь идет о первой с 2013 года встрече между палестинцами из группировки ХАМАС и египтянами на столь высоком уровне. В 2013 году в Египте в результате народных волнений был свернут президент Мухаммед Мурси, с которым у ХАМАС были тесные связи.

После переворота 2013 года правительство Египта ужесточило блокаду ХАМАС, однако в последние месяцы наметилось потепление в отношениях между властями Египта и лидерами ХАМАС, отмечает агентство.