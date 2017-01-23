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Дальнее зарубежье 23.01.2017 21:18

В Египет впервые с 2013 года прибыл с визитом представитель руководства палестинской группировки ХАМАС

Высокопоставленный чиновник палестинской группировки ХАМАС Исмаил Ханийе в понедельник прибыл в Египет на встречу с руководством египетской службы безопасности, сообщает в понедельник агентство АП со ссылкой на представителей ХАМАС.

Речь идет о первой с 2013 года встрече между палестинцами из группировки ХАМАС и египтянами на столь высоком уровне. В 2013 году в Египте в результате народных волнений был свернут президент Мухаммед Мурси, с которым у ХАМАС были тесные связи.

После переворота 2013 года правительство Египта ужесточило блокаду ХАМАС, однако в последние месяцы наметилось потепление в отношениях между властями Египта и лидерами ХАМАС, отмечает агентство.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ХАМАС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]