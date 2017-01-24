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Дальнее зарубежье 24.01.2017 13:48

Межсирийские переговоры в Женеве по-прежнему намечены на 8 февраля - офис де Мистуры

Проведение межсирийских переговоров в Женеве запланировано на 8 февраля, перенос даты не предусматривается, заявила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь спецпосланника генсека ООН по Сирии Яра Шариф.

"На данный момент переговоры намечены на 8 февраля", - сказала она.

Так Я.Шариф прокомментировала вопрос о возможном переносе даты.

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Тэги: ООН, ЖЕНЕВА, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]