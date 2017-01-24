Межсирийские переговоры в Женеве по-прежнему намечены на 8 февраля - офис де Мистуры

Проведение межсирийских переговоров в Женеве запланировано на 8 февраля, перенос даты не предусматривается, заявила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь спецпосланника генсека ООН по Сирии Яра Шариф.

"На данный момент переговоры намечены на 8 февраля", - сказала она.

Так Я.Шариф прокомментировала вопрос о возможном переносе даты.