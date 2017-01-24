Президент Казахстана заявил, что готов поделиться полномочиями с правительством и парламентом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что при перераспределении полномочий между ветвями государственной власти вопросы кадровых изменений в правительстве могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента, а в компетенции главы государства останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, госуправления, защиты Конституции.
"Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти", - сказал Н.Назарбаев на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.
Слова президента приведены в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.
Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента Казахстана.
"К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента", - отметил Н.Назарбаев.
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