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СНГ 24.01.2017 14:03

Президент Казахстана заявил, что готов поделиться полномочиями с правительством и парламентом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что при перераспределении полномочий между ветвями государственной власти вопросы кадровых изменений в правительстве могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента, а в компетенции главы государства останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, госуправления, защиты Конституции.

"Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти", - сказал Н.Назарбаев на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Слова президента приведены в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.

Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента Казахстана.

"К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента", - отметил Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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