Президент Казахстана заявил, что готов поделиться полномочиями с правительством и парламентом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что при перераспределении полномочий между ветвями государственной власти вопросы кадровых изменений в правительстве могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента, а в компетенции главы государства останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, госуправления, защиты Конституции.

"Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти", - сказал Н.Назарбаев на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Слова президента приведены в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.

Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента Казахстана.

"К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента", - отметил Н.Назарбаев.