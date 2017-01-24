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Дальнее зарубежье 24.01.2017 14:16

Первые беспилотные мини-автобусы появились в Париже

Власти Парижа запустили в городе первые два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями, передает британская телерадиокорпорация BBC.

Пока этот проект считается экспериментальным, но в случае его успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.

Оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлиц в 13-м округе Парижа. Двигаются они исключительно по выделенной линии, по которой не ходит другой транспорт.

Каждый из автобусов напоминает небольшой сундук на колесах и вмещает до 12 человек. Он оснащен лазерными дальномерами и камерами по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

Как у вагонов фуникулера, у автобуса нет не только водителя, но и ярко выраженной передней или задней части, поэтому, прибыв к месту назначения, он может сразу же двинуться в обратном направлении, не разворачиваясь.

Заместитель мэра Парижа Жан-Луи Миссика заявил журналистам, что беспилотные транспортные средства скоро совершат революцию в мире городского транспорта и полностью изменят жизнь людей в больших городах.

В перспективе городские власти надеются заменить подобными автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.

В последние годы сразу несколько крупных автопроизводителей занимаются созданием машин, способных ездить без помощи водителя. На улицах некоторых городов уже можно встретить автомобили на автопилоте.

Среди концернов, надеющихся создать полноценный беспилотный автомобиль уже к 2020 году, упоминаются немецкие BMW и Volkswagen, американские General Motors и Tesla, а также корейская компания KIA. Также разработкой беспилотных машин занимаются крупные IT-компании, включая Apple и Google, а также некоторые сервисы такси, в том числе Uber.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СТОЛИЦА, АВТОБУСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]