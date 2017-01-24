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Регион 24.01.2017 13:30

Лавров и Чавушоглу обсудили встречу в Астане, условились продолжать работу для содействия ее успеху и подготовке к возобновлению переговоров в Женеве - МИД РФ

МИД РФ сообщил о состоявшемся во вторник телефонном разговоре министров иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

"Министры обсудили ход Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. С обеих сторон была подчеркнута важность установления прямых контактов между правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции для укрепления режима прекращения боевых действий, завязывания межсирийского диалога, как единственного пути достижения мира в Сирии", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Условлено продолжать работу с сирийскими участниками астанинской встречи для содействия ее успешному завершению и подготовке к возобновлению переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Женеве", - отметили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]