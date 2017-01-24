Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках опреации "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал вице-премьер в ходе круглого стола в информационном агентстве "Анадолу".

Целью операции "Щит Евфрата", в том числе, шагов по освобождению города Эль-Баб от террористов ИГИЛ, вовсе не является передача территорий на севере Сирии под контроль режима Башара Асада, подчеркнул Н.Кутулмуш, слова которого приводит агентство.

Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГИЛ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГИЛ города Эль-Баб.

Говоря об участии международной коалиции, возглавляемой США, в операции по освобождению Эль-Баб от террористов, Н.Куртулмуш сказал: "К сожалению, международная коалиция не оказала должной поддержки ходу операции. Не стоит скрывать тот факт, что Турция и сегодня не получает поддержки коалиции".

Вице-премьер Турции отметил, что администрация Барака Обамы и силы международной коалиции с самого начала не имели никакого плана по урегулированию конфликта в Сирии.

"Надеемся, что новая администрация Дональда Трампа поддержит процессы, отвечающие интересам народов Сирии и Ирака", - сказал Н.Куртулмуш.