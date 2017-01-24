В Кремле не усматривают угроз в военном строительстве в КНР

В Кремле не рассматривают военное строительство в КНР в качестве угрозы безопасности для РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о размещении КНР баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с РФ.
Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане, и в Москве дорожат этими отношениями.
Ранее в гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.
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