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СНГ 24.01.2017 14:41

В Кремле не усматривают угроз в военном строительстве в КНР

В Кремле не рассматривают военное строительство в КНР в качестве угрозы безопасности для РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о размещении КНР баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с РФ.

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане, и в Москве дорожат этими отношениями.

Ранее в гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КИТАЙ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]