Назарбаев заявил о необходимости усиления роли казахстанского парламента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления.

"В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам", - подчеркнул глава государства на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Слова президента приведены в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.