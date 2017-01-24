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СНГ 24.01.2017 15:04

Назарбаев заявил о необходимости усиления роли казахстанского парламента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления.

"В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам", - подчеркнул глава государства на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Слова президента приведены в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]