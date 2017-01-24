Король Иордании Абдалла Второй посетит 25 января Москву с рабочим визитом - Кремль

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн посетит Москву 25 января по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-иорданской повестки дня, включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что большое внимание также будет уделено ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму", - информирует пресс-служба президента РФ.