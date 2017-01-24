Запуск Brexit не требует консультаций с парламентами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - Верховный суд

Верховный суд Великобритании постановил, что правительству не требуется проводить консультации с парламентами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для запуска процедуры выхода страны из ЕС.

"Правительство юридически не обязано консультироваться с этими законодательными органами (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - ИФ)", - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, Верховный суд обязал правительство вынести законопроект о запуске Brexit на рассмотрение парламента.