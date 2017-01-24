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Дальнее зарубежье 24.01.2017 14:46

Запуск Brexit не требует консультаций с парламентами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - Верховный суд

Верховный суд Великобритании постановил, что правительству не требуется проводить консультации с парламентами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для запуска процедуры выхода страны из ЕС.

"Правительство юридически не обязано консультироваться с этими законодательными органами (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - ИФ)", - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, Верховный суд обязал правительство вынести законопроект о запуске Brexit на рассмотрение парламента.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]