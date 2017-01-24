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СНГ 24.01.2017 14:07

Процесс согласования странами-гарантами итогового документа межсирийской встречи в Астане близок к завершению - источник

Обсуждение итогового документа странами-гарантами по урегулированию сирийского вопроса находится на финальной стадии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник.

"Переговоры продолжаются в рабочем режиме. Идет процесс согласования текста итогового документа тремя странами-гарантами. В принципе, обсуждение находится на финальной стадии, но пока документ еще в их руках и пока еще нет информации, что они согласовали все последние точки над "i", - сказал собеседник агентства во вторник.

"Основной смысл этого документа - укрепить режим прекращения боевых действий в Сирии", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ДОКУМЕНТ, СОГЛАСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]