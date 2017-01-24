Процесс согласования странами-гарантами итогового документа межсирийской встречи в Астане близок к завершению - источник

Обсуждение итогового документа странами-гарантами по урегулированию сирийского вопроса находится на финальной стадии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник.

"Переговоры продолжаются в рабочем режиме. Идет процесс согласования текста итогового документа тремя странами-гарантами. В принципе, обсуждение находится на финальной стадии, но пока документ еще в их руках и пока еще нет информации, что они согласовали все последние точки над "i", - сказал собеседник агентства во вторник.

"Основной смысл этого документа - укрепить режим прекращения боевых действий в Сирии", - добавил он.