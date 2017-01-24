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Бизнес и законодательство 24.01.2017 14:08

Производство цемента в Азербайджане в 2016г сократилось на 15%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в 2016 году составил 346,8 млн манатов, что на 10,6% ниже показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, спад за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 14,8% – до 2 млн 309,5 тыс. тонн, строительного гипса – на 25,1% - до 147,2 тыс. тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 37,3% - до 80 тыс. 663 тыс. тонн, асфальта – на 24,9% - до 345,8 тыс. тонн.

Кроме этого, производство строительного кирпича сократилось на 22,5% - до 205,5 тыс. кубометров, готовой бетонной смеси – на 57,1% - до 404,6 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 35,8% - до 7 тыс. 509,4 тонн.

Рост в 2016 году наблюдался в производстве строительной извести – на 65,9% - до 27,448 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 4 раза – до 88,2 тыс. кубометров.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]