Производство цемента в Азербайджане в 2016г сократилось на 15%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в 2016 году составил 346,8 млн манатов, что на 10,6% ниже показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, спад за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 14,8% – до 2 млн 309,5 тыс. тонн, строительного гипса – на 25,1% - до 147,2 тыс. тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 37,3% - до 80 тыс. 663 тыс. тонн, асфальта – на 24,9% - до 345,8 тыс. тонн.

Кроме этого, производство строительного кирпича сократилось на 22,5% - до 205,5 тыс. кубометров, готовой бетонной смеси – на 57,1% - до 404,6 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 35,8% - до 7 тыс. 509,4 тонн.

Рост в 2016 году наблюдался в производстве строительной извести – на 65,9% - до 27,448 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 4 раза – до 88,2 тыс. кубометров.

А.Ахундов