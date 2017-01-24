Производство цемента в Азербайджане в 2016г сократилось на 15%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в 2016 году составил 346,8 млн манатов, что на 10,6% ниже показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, спад за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 14,8% – до 2 млн 309,5 тыс. тонн, строительного гипса – на 25,1% - до 147,2 тыс. тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 37,3% - до 80 тыс. 663 тыс. тонн, асфальта – на 24,9% - до 345,8 тыс. тонн.
Кроме этого, производство строительного кирпича сократилось на 22,5% - до 205,5 тыс. кубометров, готовой бетонной смеси – на 57,1% - до 404,6 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 35,8% - до 7 тыс. 509,4 тонн.
Рост в 2016 году наблюдался в производстве строительной извести – на 65,9% - до 27,448 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 4 раза – до 88,2 тыс. кубометров.
А.Ахундов
Баку и Кишинев в конце февраля проведут межмидовские консультации
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта состоялся без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и ОБСЕ обсудили ситуацию на линии карабахского фронта – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане будет упразднен трудовой стаж для назначения пенсий - глава Минтруда
Земельные карты позволят решить проблему территориальных споров между муниципалитетами в Азербайджане
ГКИВ Азербайджана в 2016г зарегистрировал права собственности по 172 тыс. объектам недвижимости
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
США настояли на том, чтобы Великобритания не рассекречивала информацию о неудачном запуске ракеты Trident - СМИ
Боевики "Ан-Нусры" в Сирии атаковали позиции Свободной сирийской армии
МИД Казахстана анонсирует в ближайшие минуты совместное заявление РФ, Турции и Ирана по итогам переговоров в Астане
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии