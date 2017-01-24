Земельные карты позволят решить проблему территориальных споров между муниципалитетами в Азербайджане

Проблема незаконных строений связана с отсутствием четких разграничений между муниципалитетами, считает председатель Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде.
«Несмотря на то, что многие дома, незаконно построенные в Баку и на Апшеронском полуострове, облагаются земельным, имущественным налогами, тем не менее, они пока еще официально не зарегистрированы», - сказал А.Рагимзаде в беседе с журналистами во вторник.
По его словам, причиной этой проблемы является тот факт, что муниципалитеты не знают точно, какие земли им принадлежат. «Часто работники муниципалитетов не знают, относится ли тот или иной участок земли к ним или к другим муниципалитетам, что и порождает проблему незаконных строений. Вопрос найдет свое решение, когда земли будут четко разделены между муниципалитетами и включены в земельную карту», - отметил глава парламентского комитета.
Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по подготовке карт, которые будут способствовать решению проблемы.
А.Рагимзаде добавил, что такие карты подготовлены по большему числу муниципалитетов. «В целом, территориальные споры существуют в 59 районах. После их решения муниципалитеты будут знать, какими территориям они могут распоряжаться», - отметил глава парламентского комитета.
Р.Бабаев
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