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Дальнее зарубежье 24.01.2017 15:47

США настояли на том, чтобы Великобритания не рассекречивала информацию о неудачном запуске ракеты Trident - СМИ

Американские власти настоятельно просили Лондон не раскрывать информацию о неудачном запуске ракеты Trident II D5, сообщают во вторник британские СМИ.

По их данным, администрация экс-президента США Барака Обамы обращалась к правительству Дэвида Кэмерона, который на тот момент был британским премьер-министром, с просьбой не комментировать неудачное испытание ракеты.

"Администрация Обамы опасалась, что неудача с запуском ракеты может поставить под угрозу (использование - ИФ) американских ядерных средств сдерживания", - пишут британские СМИ.

Как сообщалось, неудачный запуск ракеты был осуществлен в июне 2016 года за несколько дней до голосования в Палате представителей британского парламента о будущем ракетных вооружений.

Согласно Sunday Times, ракета была выпущена с британской подлодки Vengeance у побережья Флориды, после чего, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону американского побережья.

При этом издание отмечает, что ракета не несла ядерной боеголовки.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РАКЕТА, СЕКРЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]