США настояли на том, чтобы Великобритания не рассекречивала информацию о неудачном запуске ракеты Trident - СМИ

Американские власти настоятельно просили Лондон не раскрывать информацию о неудачном запуске ракеты Trident II D5, сообщают во вторник британские СМИ.
По их данным, администрация экс-президента США Барака Обамы обращалась к правительству Дэвида Кэмерона, который на тот момент был британским премьер-министром, с просьбой не комментировать неудачное испытание ракеты.
"Администрация Обамы опасалась, что неудача с запуском ракеты может поставить под угрозу (использование - ИФ) американских ядерных средств сдерживания", - пишут британские СМИ.
Как сообщалось, неудачный запуск ракеты был осуществлен в июне 2016 года за несколько дней до голосования в Палате представителей британского парламента о будущем ракетных вооружений.
Согласно Sunday Times, ракета была выпущена с британской подлодки Vengeance у побережья Флориды, после чего, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону американского побережья.
При этом издание отмечает, что ракета не несла ядерной боеголовки.
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