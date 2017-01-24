Баку и Кишинев в конце февраля проведут межмидовские консультации

Азербайджан и Молдова проведут 27-28 февраля в Баку межмидовские консультации
"Межмидовские консультации состоятся 27-28 февраля в Баку. Для участия в них Азербайджан посетит замминистра иностранных дел Лилиан Дарий", - сообщил молдавский посол в Баку Георгий Леука журналистам во вторник.
Ф.Исазаде
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