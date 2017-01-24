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Внешняя политика 24.01.2017 14:38

Баку и Кишинев в конце февраля проведут межмидовские консультации

Азербайджан и Молдова проведут 27-28 февраля в Баку межмидовские консультации

"Межмидовские консультации состоятся 27-28 февраля в Баку. Для участия в них Азербайджан посетит замминистра иностранных дел Лилиан Дарий", - сообщил молдавский посол в Баку Георгий Леука журналистам во вторник.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]