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Финансы 24.01.2017 14:39

Дефицит бюджета Великобритании снизился в декабре до 6,9 млрд фунтов за счет роста налоговых поступлений

Дефицит бюджета Великобритании снизился в декабре 2016 года благодаря увеличению поступлений от налогов, приблизив страну к достижению целевого показателя дефицита на 2016-2017 финансовый год.

Дефицит сократился до 6,9 млрд фунтов стерлингов ($8,63 млрд) против 7,2 млрд фунтов в декабре предыдущего года, по данным Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты в среднем ожидали еще меньшего дефицита - 6,7 млрд фунтов.

Объем поступлений в британский бюджет в прошлом месяце вырос на 5,6% в годовом выражении.

За апрель-декабрь дефицит сократился на 14%, до 63,8 млрд фунтов.

Правительство таргетирует дефицит бюджета в размере 68,2 млрд фунтов в текущем фингоду, или 3,5% ВВП. Многое будет зависеть от собранных налогов в январе - на этот месяц приходится больше всего поступлений в году, и его страна обычно завершает с профицитом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]