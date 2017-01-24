Дефицит бюджета Великобритании снизился в декабре до 6,9 млрд фунтов за счет роста налоговых поступлений

Дефицит бюджета Великобритании снизился в декабре 2016 года благодаря увеличению поступлений от налогов, приблизив страну к достижению целевого показателя дефицита на 2016-2017 финансовый год.
Дефицит сократился до 6,9 млрд фунтов стерлингов ($8,63 млрд) против 7,2 млрд фунтов в декабре предыдущего года, по данным Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты в среднем ожидали еще меньшего дефицита - 6,7 млрд фунтов.
Объем поступлений в британский бюджет в прошлом месяце вырос на 5,6% в годовом выражении.
За апрель-декабрь дефицит сократился на 14%, до 63,8 млрд фунтов.
Правительство таргетирует дефицит бюджета в размере 68,2 млрд фунтов в текущем фингоду, или 3,5% ВВП. Многое будет зависеть от собранных налогов в январе - на этот месяц приходится больше всего поступлений в году, и его страна обычно завершает с профицитом.
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