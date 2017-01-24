Азербайджан и Молдова в феврале-марте проведут заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству

Заседание азербайджано-молдавской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в конце февраля - начале марта, сообщил посол Молдовы в Баку Георгий Леука.

"Для участия в заседании МПК Баку посетит вице-премьер правительства Молдовы Октавиан Калмык", - сообщил Г.Леука журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время стороны работают над подготовкой к заседанию.

Он отметил, что в ходе заседания стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Посол добавил, что существует необходимость обновления двусторонней договорно-правовой базы новыми документами. "На сегодняшний день договорно-правовая база насчитывает 54 документа. Тем не менее, идет работа над новыми документами. Работы над двумя из них находятся на стадии завершения, в частности в сфере обороны и миграции",- подчеркнул дипломат.

По его словам, стороны также работают над проектом соглашения в транспортной сфере.

Ф.Исазаде