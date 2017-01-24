Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.9957 RUR   0.0312 GBR   2.321 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Янв 27 Янв

СНГ 24.01.2017 14:54

Все системы "Боинга", потерпевшего крушение в Киргизии, были исправны - глава комиссии МАК

Межгосударственный авиационный комитет рассматривает несколько версий крушения грузового самолета "Боинг 747-400" в Киргизии, но оборудование у самолета работало исправно.

"Рассматриваются все версии и изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту", - заявил на пресс-конференции во вторник глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".

Л.Каширский добавил, что комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".

Он также сказал, что упавший под Бишкеком 16 января "Боинг" делал только один заход на посадку.

16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, МАК, САМОЛЕТ


Похожие новости


Комиссия МАК завершила работы на месте крушения "Боинга" в Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]