Межгосударственный авиационный комитет рассматривает несколько версий крушения грузового самолета "Боинг 747-400" в Киргизии, но оборудование у самолета работало исправно.
"Рассматриваются все версии и изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту", - заявил на пресс-конференции во вторник глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.
Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".
Л.Каширский добавил, что комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".
Он также сказал, что упавший под Бишкеком 16 января "Боинг" делал только один заход на посадку.
16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".
Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.
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