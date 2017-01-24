Межгосударственный авиационный комитет рассматривает несколько версий крушения грузового самолета "Боинг 747-400" в Киргизии, но оборудование у самолета работало исправно.

"Рассматриваются все версии и изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту", - заявил на пресс-конференции во вторник глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".

Л.Каширский добавил, что комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".

Он также сказал, что упавший под Бишкеком 16 января "Боинг" делал только один заход на посадку.

16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.