Премьер-министр Эстонии высказался за снижение в стране числа лиц без гражданства

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) высказался за предоставление гражданства некоренным жителям Эстонии.
"В Эстонии по-прежнему десятки тысяч людей, которые жили здесь десятилетиями и до сих пор не стали гражданами. Мы должны учитывать, что у этих людей родились в Эстонии дети и внуки - вся их жизнь проходила здесь", - сказал премьер-министр во вторник в эфире Эстонского телевидения, передает портал телерадиовещания ERR.
По словам премьер-министра, "снижение количества проживающих в Эстонии лиц без гражданства - это вопрос, который поможет решить сразу несколько проблем в Эстонии".
"Во-первых, с точки зрения безопасности важно, чтобы люди, проживающие на территории Эстонии, были эстонскими гражданами. Во-вторых, мы заметно сократим в нашем обществе социальную отверженность. Я думаю, что наша задача - дать понять людям, которые десятки лет считают Эстонию своим домом, что они здесь не чужие", - заявил Ю.Ратас.
Он отметил, что партия Центра, председателем которой он является, "годами придерживалась такого мнения".
"Последний раз фракция партии Центра подала на рассмотрение соответствующий законопроект в 2014 году, в нем речь идет о людях, которые жили в Эстонии до 20 августа 1991 года. Разумеется, что люди, сотрудничавшие с бывшими силовыми структурами, в расчет никогда не брались", - напомнил он.
Ю.Ратас выразил сожаление, что в Эстонской республике "сложился такой порядок, что эта тема никогда не выносилась на обсуждение".
"По этой части нет договоренности и в нынешней коалиции. Следовательно, в эстонском обществе решение этого вопроса не будет найдено до следующих выборов в парламент", - предсказал глава правительства.
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