Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) потребуется как минимум четыре месяца, чтобы сделать окончательные выводы о причинах крушения грузового самолета Боинг-747-400, который упал 16 января на дачный поселок, рядом с аэропортом "Манас".
"В нашем случае расследование может занять от четырех месяцев до полугода", - заявил журналистам во вторник председатель комиссии МАК по расследованию причин авиапроисшествия Леонид Каширский.
Он сказал, что в настоящее время комиссией уже подготовлен предварительный отчет. В ближайшее время он будет отправлен компании-производителю самолета (США), а также стране, эксплуатирующей самолет (Турция), добавил он. Л.Каширский сказал, что на получение комментариев со стороны производителя и с эксплуатирующей стороны потребуется до двух месяцев.
Он также добавил, что комиссия будет работать в Бишкеке еще примерно около недели. "На следующей неделе мы закончим, потом мы будем анализировать собранную информацию", - сказал Л.Каширский.
Глава комиссии МАК также отметил, что найденные бортовые самописцы расшифрованы в Москве. "С них снята информация. Информации много. Мы также сняли информацию о переговорах членов экипажа с диспетчерами", - сказал он.
Л.Каширский добавил, что, согласно данным радиообмена, при заходе на посадку пилоты запросили данные о погоде и ответили, что они ее приняли.
16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".
Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.
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