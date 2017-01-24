В Европарламенте считают, что после избрания Трампа президентом США повышается значение торгового соглашения ЕС с Канадой

Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил во вторник в Брюсселе всеобъемлющее торгово-экономическое соглашение ЕС с Канадой (CETA).

"В свете многочисленных комментариев президента Дональда Трампа о торговой политике и отмены им накануне Транстихоокеанского партнерства (TPP), теперь как никогда важно, чтобы не было никаких задержек с одобрением CETA", - заявил председатель европарламентской фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.

"Мы должны заключить союзы с Канадой и другими партнерами в мире. ЕС и Канада должны работать вместе, чтобы укреплять многостороннюю систему", - говорится в заявлении лидера европейских либералов, поступившем в "Интерфакс".