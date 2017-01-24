Крупнейший банк Азербайджана увеличил уставный капитал на 93,5%

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличил уставный капитал на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.
"Палата по надзору за финансовыми рынками 23 января зарегистрировала завершение процесса размещения допэмиссии акций банка на 600 млн. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06", - отмечается в сообщении МБА.
Допэмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222,223 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.
«Повышение уставного капитала – шаг в направлении усиления капитальной базы банка", - подчеркивается в сообщении.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).
А.Азизов
Баку и Кишинев в конце февраля проведут межмидовские консультации
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта состоялся без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и ОБСЕ обсудили ситуацию на линии карабахского фронта – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане будет упразднен трудовой стаж для назначения пенсий - глава Минтруда
Земельные карты позволят решить проблему территориальных споров между муниципалитетами в Азербайджане
ГКИВ Азербайджана в 2016г зарегистрировал права собственности по 172 тыс. объектам недвижимости
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
США настояли на том, чтобы Великобритания не рассекречивала информацию о неудачном запуске ракеты Trident - СМИ
Боевики "Ан-Нусры" в Сирии атаковали позиции Свободной сирийской армии
МИД Казахстана анонсирует в ближайшие минуты совместное заявление РФ, Турции и Ирана по итогам переговоров в Астане
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии