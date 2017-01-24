Крупнейший банк Азербайджана увеличил уставный капитал на 93,5%

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличил уставный капитал на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.

"Палата по надзору за финансовыми рынками 23 января зарегистрировала завершение процесса размещения допэмиссии акций банка на 600 млн. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06", - отмечается в сообщении МБА.

Допэмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222,223 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.

«Повышение уставного капитала – шаг в направлении усиления капитальной базы банка", - подчеркивается в сообщении.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).

А.Азизов