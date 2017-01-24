Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.9957 RUR   0.0312 GBR   2.321 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Янв 27 Янв

Финансы 24.01.2017 15:19

Крупнейший банк Азербайджана увеличил уставный капитал на 93,5%

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличил уставный капитал на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.

"Палата по надзору за финансовыми рынками 23 января зарегистрировала завершение процесса размещения допэмиссии акций банка на 600 млн. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06", - отмечается в сообщении МБА.

Допэмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222,223 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.

«Повышение уставного капитала – шаг в направлении усиления капитальной базы банка", - подчеркивается в сообщении.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


Похожие новости


Крупнейший банк Азербайджана увеличивает уставный капитал на 93,5% Международный банк Азербайджана увеличит уставный капитал на 78% Правительство Азербайджана планирует в 2016г направить на увеличение капитала МБА 600 млн манатов МБА начал размещение допэмиссии акций на 100 млн манатов для увеличения уставного капитала на 17% МБА увеличит уставный капитал на 17% МБА начал размещение допэмиссии акций на 200 млн манатов для увеличения капитала на 54%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]