Азербайджан планирует удвоить экспорт продукции АПК, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил задачу увеличить экспорт ненефтяной продукции, в том числе удвоить экспорт продукции АПК", - отметили в ведомстве.
Минэкономики уже провело анализ возможностей увеличения экспорта по 54 видам продукции, включая мясо-молочную продукцию, плодоовощную, мед, вина и др.
"Для стимулирования экспорта уже применяется механизм поощрения экспортеров. В 2016 году в рамках этого механизма экспортеры вин, хлопка-сырца, консервов, соков, фундука и другой продукции получили из госбюджета 270 тыс. манатов", - подчеркнули в министерстве.
В рамках расширения экспорта, азербайджанские компании уже начали экспорт в Китай вин (контракт предусматривает поставки в КНР 500 тыс. бутылок вина - ИФ). "Кроме этого, осуществлены экспортные поставки в Дубай 18 тонн гранатового сока и 200 тонн яблок", - добавил представитель Минэкономики.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2016 году увеличил экспорт продукции АПК на 20,7% - до $426,1 млн.
А.Азизов
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