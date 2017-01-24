Азербайджан планирует удвоить экспорт продукции АПК, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил задачу увеличить экспорт ненефтяной продукции, в том числе удвоить экспорт продукции АПК", - отметили в ведомстве.

Минэкономики уже провело анализ возможностей увеличения экспорта по 54 видам продукции, включая мясо-молочную продукцию, плодоовощную, мед, вина и др.

"Для стимулирования экспорта уже применяется механизм поощрения экспортеров. В 2016 году в рамках этого механизма экспортеры вин, хлопка-сырца, консервов, соков, фундука и другой продукции получили из госбюджета 270 тыс. манатов", - подчеркнули в министерстве.

В рамках расширения экспорта, азербайджанские компании уже начали экспорт в Китай вин (контракт предусматривает поставки в КНР 500 тыс. бутылок вина - ИФ). "Кроме этого, осуществлены экспортные поставки в Дубай 18 тонн гранатового сока и 200 тонн яблок", - добавил представитель Минэкономики.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2016 году увеличил экспорт продукции АПК на 20,7% - до $426,1 млн.

А.Азизов