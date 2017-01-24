В Душанбе 26-27 января состоится заседание межправкомиссии РФ и Таджикистана

Очередное, 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией пройдет в Душанбе 26-27 января, сообщили в управлении информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана.

Российскую делегацию на переговорах возглавит первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, говорится в сообщении. Повестка заседания делегации двух стран не приводится.

По сообщениям ряда СМИ, одной из главных тем переговоров межправкомиссии станет разрешение спора между авиационными властями двух стран.

Авиационные власти Таджикистана в начале ноября прошлого года не дали разрешение на полеты в республику российской авиакомпании "Ямал" из аэропорта "Жуковский". В ответ российские власти запретили полеты в некоторые российские регионы самолетов таджикской авиакомпании "Сомон Эйр". В ходе переговоров, которые стороны ведут с конца прошлого года, компромисса до сих пор достичь не удалось.