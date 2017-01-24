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СНГ 24.01.2017 15:30

МИД Казахстана анонсирует в ближайшие минуты совместное заявление РФ, Турции и Ирана по итогам переговоров в Астане

В 17.45 будет обнародовано совместное заявление РФ, Турции и Ирана по итогам межсирийских переговоров, сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"В 17.45 в пресс-центре состоится трансляция совместного заявления России, Турции, и Ирана", - сказал А.Жайнаков журналистам.

Ранее близкий к переговорам источник сообщил "Интерфаксу", что в Астане завершилась трехсторонняя встреча Ирана, России, РФ и Турции. По её итогам ожидается совместное заявление.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]