МИД Казахстана анонсирует в ближайшие минуты совместное заявление РФ, Турции и Ирана по итогам переговоров в Астане

В 17.45 будет обнародовано совместное заявление РФ, Турции и Ирана по итогам межсирийских переговоров, сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"В 17.45 в пресс-центре состоится трансляция совместного заявления России, Турции, и Ирана", - сказал А.Жайнаков журналистам.

Ранее близкий к переговорам источник сообщил "Интерфаксу", что в Астане завершилась трехсторонняя встреча Ирана, России, РФ и Турции. По её итогам ожидается совместное заявление.