Конституционный суд Молдавии обязал президента назначать на посты министров кандидатов, предложенных премьер-министром

Президент Молдавии обязан назначать на посты министров кандидатов, предложенных премьер-министром страны, такое решение вынес во вторник Конституционный суд Молдавии (КСМ).
В своем решении КС отметил, что "Молдавия является парламентской республикой, полномочия президента ограничены и он не несет никакой ответственности за деятельность правительства".
Согласно решению, президент не вправе не назначать правительство, которое утверждено парламентом, "независимо от того, согласен он или нет с составом кабинета министров".
Точно так же, чтобы не блокировать деятельность государственных учреждений, президент не может отказываться назначать министров в должность.
"Президент обязан придерживаться данной присяги и выполнять Конституцию. Политическая воля президента не может блокировать ил и ограничивать полномочия премьер-министра. Президент может один раз отклонить предложенную премьер-министром кандидатуру на пост министра, обосновав свое решение, если считает, что кандидат не соответствует законным требованиям исполнения данных обязанностей. Если премьер-министр предложит повторно ту же или иную кандидатуру, президент обязан подписать указ о назначении кандидата на пост министра", - говорится в решении КС.
Конституционный суд отметил в то же время, что в законодательстве не указаны сроки назначения президентом на посты министров в случае появления таких вакансий. "В данном случае, применяется понятие "разумные сроки", что означает подписание указов о назначении в самые сжатые сроки, но не более 14 дней - как и в случае подписания президентом принятых парламентом законов", - отмечается в решении КС.
Судьи в своем решении сослались на конституцию и принятие присяги президентом, отметив, что "это является не символическим и формальным актом, а имеет юридические последствия".
Согласно решению, невыполнение президентом своих обязанностей является нарушением Конституции и присяги.
С запросом по этому поводу в начале января в КС обратились 11 депутатов от Либеральной партии во главе с ее председателем Михаем Гимпу. Они потребовали дать толкование статьям Конституции, оговаривающих порядок осуществления перестановок в составе кабинета министров. Обращение либералов последовало после того, как президент Игорь Додон по предложению премьер-министра Павла Филипа освободил от должности министра обороны бывшего либерала Анатола Шалару, но не назначил на этот пост Валерия Мунтяну, которого предложил премьер-министр.
В.Мунтяну занимает пост министра экологии. Как и А.Шалару, он является сторонником объединения Молдавии с Румынией и интеграции в НАТО.
Депутат от Либеральной партии Молдавии (ЛПМ) Роман Боцан, комментируя решение Конституционного суда Молдавии, заявил, что "Либеральная партия намерена настаивать на назначении В.Мунтяну министром обороны Молдавии".
Он считает, что "президент Игорь Додон ведет оппортунистскую деятельность и может отклонить предложенную кандидатуру". "Надеемся, что этого не случится, и он назначит предложенную кандидатуру", - подчеркнул депутат.
Согласно решению КС, И.Додон обязан в соответствии с предложениями премьер-министра освободить его от должности министра экологии и назначить на пост министра обороны.
Это же решение КС будет действовать и в других аналогичных случаях, в том числе, при отзыве и назначении послов.
Ранее премьер-министр Павел Филип заявил, что не намерен дать ход предложению президента инициировать процедуру отставки Михая Грибинчи с должности посла Молдавии в Румынии. В ответ И.Додон заявил, что откажется подписывать указы о назначении других послов, которых предложит правительство. Должности послов Молдавии в Вашингтоне и Лондоне остаются вакантными на протяжении около двух лет.
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