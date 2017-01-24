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Дальнее зарубежье 24.01.2017 15:40

Боевики "Ан-Нусры" в Сирии атаковали позиции Свободной сирийской армии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) атаковали позиции Свободной сирийской армии (ССА) на северо-западе Сирии, сообщают во вторник западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что это - первый случай боестолкновений между этими группировками в районе к западу от Алеппо.

В данный момент в казахстанской Астане проходят переговоры по сирийскому урегулированию с участием вооруженной оппозиции, подписавшей соглашение о перемирии. Режим прекращения огня не распространяется на "Джебхат ан-Нусру".

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Тэги: СИРИЯ, ОПОЗИЦИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, БОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]