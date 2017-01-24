Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) атаковали позиции Свободной сирийской армии (ССА) на северо-западе Сирии, сообщают во вторник западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что это - первый случай боестолкновений между этими группировками в районе к западу от Алеппо.

В данный момент в казахстанской Астане проходят переговоры по сирийскому урегулированию с участием вооруженной оппозиции, подписавшей соглашение о перемирии. Режим прекращения огня не распространяется на "Джебхат ан-Нусру".